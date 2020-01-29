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New Zealand A vs India A, 1st Unofficial Test Dream11 Prediction: Best picks for NZA vs INDA today

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New Zealand A vs India A

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Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webdesk

Updated: Jan 29, 2020, 10:18 PM IST

Dream11 Prediction - New Zealand A vs India A

NZA vs INDA 1st Test Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand vs India match today on January 30.

 

New Zealand vs India (NZ vs IND) Dream11

Wicketkeeper – KS Bharat

Batsmen – Prithvi Shaw, Mayank Agarwal (C), Shubman Gill, Hamish Rutherford (VC), Will Young

Allrounders – Hanuma Vihari, Cole McConchie

Bowlers – Mohammad Siraj, Shahbaz Nadeem, Michael Rae

NZ-XI vs IND My Dream11 Team 

KS Bharat, Prithvi Shaw, Mayank Agarwal (C), Shubman Gill, Hamish Rutherford (VC), Will Young, Hanuma Vihari, Cole McConchie, Mohammad Siraj, Shahbaz Nadeem, Michael Rae

NZ-XI vs IND Probable Playing 11

Team New Zealand A (Playing XI): Sean Solia, Glenn Phillips, Hamish Rutherford [C], Dane Cleaver [WK], Rachin Ravindra, Mark Chapman, Will Young, Cole McConchie, Jacob Duffy, Ajaz Patel, Michael Rae

Team India A (Playing XI): Prithvi Shaw, Mayank Agarwal, Abhimanyu Easwaran, Priyank Panchal, Shubman Gill, Hanuma Vihari [C], Srikar Bharat (WK), Shahbaz Nadeem/Rahul Chahar, Mohammed Siraj, Sandeep Warrier/Avesh Khan, Ishan Porel.

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