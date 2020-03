Nepal vs Singapore, Dream11 Prediction: Best picks for NEP vs SIN in ACC Eastern Region T20

Dream11 Prediction - Nepal vs Singapore

NEP vs SIN Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Nepal vs Singapore T20I match today, March 6.

Nepal vs Singapore T20I (SIN vs NEP) Dream11

Wicketkeeper – Manpreet Singh

Batters – Gyanendra Malla, Sidhanth Singh (C), Rohan Rangarajan

All-Rounders – Kushal Malla, Paras Khadka, Karan KC (VC), Timothy David

Bowlers – Sandeep Lamichhane, Anantha Krishna, Amjad Mahboob

SIN vs NEP My Dream11 Team

Manpreet Singh(WK), Gyanendra Malla, Sidhanth Singh (C), Rohan Rangarajan, Kushal Malla, Paras Khadka, Karan KC (VC), Timothy David, Sandeep Lamichhane, Anantha Krishna, Amjad Mahboob.

SIN vs NEP Probable Playing 11

Singapore: Sidhanth Singh, Surendran Chandramohan, Timothy David, Rohan Rangarajan, Aahan Achar, Manpreet Singh (WK), Rezza Gaznavi, Janak Prakash, Aryaman Uchil, Anantha Krishna, Amjad Mahboob (C).

Thailand: Gyanendra Malla (C), Kushal Malla, Paras Khadka, Aarif Sheikh, Dipendra Airee, Binod Bhandari (WK), Pawan Sharraf, Bhuwan Karki, Karan KC, Sandeep Lamichhane, Abinash Bohora.

Check Dream11 Prediction / SIN Dream11 Team / Singapore Dream11 Team / NEP Dream11 Team / Thailand Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more