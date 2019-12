Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans, Dream11 Prediction: Best picks for NMBG vs TST in Mzansi Super League

Dream11 Prediction - Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans

NMBG vs TST Mzansi Super League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans match today, December 3.

Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans Dream11

Wicketkeeper: Heino Kuhn

Batsmen: JJ Smuts, Ben Dunk, Theunis de Bruyn, Dean Elgar, AB de Villiers

Allrounders: Chris Morris, Wiaan Mulder

Bowlers: Imran Tahir, Junior Dala, Lungi Ngidi, Tom Curran, Morne Morkel

NMBG vs TST My Dream11 Team

JJ Smuts (captain), Chris Morris (vice-captain), Heino Kuhn, Theunis de Bruyn, Dean Elgar, AB de Villiers, Wiaan Mulder, Imran Tahir, Junior Dala, Lungi Ngidi, Tom Curran.

NMBG vs TST Probable Playing 11

Nelson Mandela Bay Giants (Playing XI): Jason Roy, JJ Smuts (C), Ben Dunk (WK), Heino Kuhn, Ryan ten Doeschate, Marco Marais, Chris Morris, Onke Nyaku, Junior Dala, Beuran Hendricks, Imran Tahir

Tshwane Spartans (Playing XI): Theunis de Bruyn, Dean Elgar, Roelof van der Merwe, AB de Villiers, Heinrich Klaasen (C & WK), Petrus van Biljon, Wiaan Mulder, Tom Curran, Morne Morkel, Lungi Ngidi, Lutho Sipamla

