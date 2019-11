Nelson Mandela Bay Giants vs Paarl Rocks, Dream11 Prediction: Best picks for NMG vs PR in Mzansi Super League 2019

Dream11 Prediction - Paarl Rocks vs Nelson Mandela Bay Giants

PR vs NMG Mzansi Super League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Paarl Rocks vs Nelson Mandela Bay Giants match today, November 27.

Paarl Rocks vs Nelson Mandela Bay Giants Dream11

Wicketkeeper: Heino Kuhn, Mangaliso Mosehle

Batsmen: Faf du Plessis (C), James Vince, Jason Roy, Ben Dunk (VC)

Allrounders: Chris Morris, Dwaine Pretorius

Bowlers: Hardus Viljoen, Junior Dala, Imran Tahir

PR vs NMG My Dream11 Team

PR vs NMG Probable Playing 11

Team Paarl Rocks (Playing XI): Henry Davids, Cameron Delport, Faf du Plessis (C), James Vince, Dwaine Pretorius, Hardus Viljoen, Mangaliso Mosehle (wk), Isuru Udana, Sibonelo Makhanya, Bjorn Fortuin, Tabraiz Shamsi.

Team Nelson Mandela Bay Giants (Playing XI): Ben Dunk (WK), Jason Roy, J J Smuts (C), Heino Kuhn, Marco Marais, Grant Thomson, Imran Tahir, Chris Morris, Junior Dala, Nandre Burger, Onke Nyaku

