Namibia vs Singapore, Group A - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for NAM vs SIN

Dream11 Prediction - Namibia vs Singapore: Group A - T20 World Cup Qualifier 2019

NAM vs SIN Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Namibia vs Singapore Group A - T20 World Cup Qualifier 2019, October 26 at Dubai International Cricket Stadium, Dubai.

Namibia vs Singapore (NAM vs SIN) Dream11

Wicketkeeper – M Singh, J Kotze

Batters – S Chandramohan, N Param, J Frylinck, A Dutta

All-Rounders – G Erasmus, J Smit, C Viljoen, T David

Bowlers – B Scholtz, A Mahboob, V Baskaran

NAM vs SIN My Dream11 Team

M Singh, S Chandramohan, N Param, J Frylinck, G Erasmus, J Smit (C), C Viljoen, T David (VC), B Scholtz, A Mahboob, V Baskaran.

NAM vs SIN Probable Playing 11

Namibia possible XI: Stephan Baard, Niko Davin, JP Kotze, Zane Green (WK), Gerhard Erasmus (C), JJ Smit, Craig Williams, Christi Viljoen, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Ben Shikongo.

Singapore possible XI: Rezza Gaznavi, Surendran Chandramohan, Rohan Rangarajan, Tim David, Aritra Dutta, Manpreet Singh (WK), Navin Param, Janak Prakash, Vinoth Baskaran, Amjad Mahboob (C), Avi Dixit/Aahan Gopinath Achar.

