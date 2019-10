Namibia vs Oman, Playoff 2 - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for NAM vs OMN

Dream11 Prediction - Namibia vs Oman: Playoff 2 - T20 World Cup Qualifier 2019

NAM vs OMN Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Namibia vs Oman Playoff 2 - T20 World Cup Qualifier 2019, October 29 at Dubai Cricket International Stadium.

Namibia vs Oman (NAM vs OMN) Dream11

Wicketkeeper – JP Kotze

Batters – Gerhard Erasmus, Jatinder Singh, Aqib Ilyas, Stephan Baard

All-Rounders – Christi Viljoen, JJ Smit, Amir Kaleem, Khawar Ali, Zeeshan Maqsood

Bowlers – Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Bilal Khan, Fayyaz Butt

NAM vs OMN My Dream11 Team

JP Kotze, Gerhard Erasmus, Jatinder Singh, Aqib Ilyas, Christi Viljoen, JJ Smit (C), Amir Kaleem, Khawar Ali (VC), Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Bilal Khan.

NAM vs OMN Probable Playing 11

Namibia possible XI: Stephan Baard, Niko Davin, JP Kotze, Craig Williams, Gerhard Erasmus (C), JJ Smit, Jan Frylinck, Zane Green (WK), Christi Viljoen, Bernard Scholtz, Ben Shikongo.

Oman possible XI: Jatinder Singh, Khawar Ali, Aqib Ilyas, Amir Kaleem, Zeeshan Maqsood (C), Suraj Kumar (WK), Sandeep Goud, Khurram Nawaz Khan, Mohammad Nadeem, Fayyaz Butt, Bilal Khan.

