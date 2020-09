Mis Ainak Knights vs Boost Defenders Dream11 Prediction: Best picks for MAK vs BOD in Shpageeza T20 League

Dream11 Prediction: Mis Ainak Knights vs Boost Defenders - Shpageeza T20 League

MAK vs BOD Dream11 Team: Fantasy cricBODt predictions and tips for Mis Ainak Knights vs Boost Defenders in Shpageeza T20 League match today, September 11.

Mis Ainak Knights vs Boost Defenders (MAK vs BOD) Dream11

WicBODtBODeper – Mohammad Shahzad (C)

Batsmen – Hashmatullah Shahidi, Bahar Ali, Imran Janat

Allrounders – Pakhtoon Sarfaraz, Abdul Rahman(VC), Karim Janat, Gulbadin Naib

Bowlers – Noor Ahmad, Shapoor Zadran, Amir Hamza

MAK vs BOD My Dream11 Team

Mohammad Shahzad (C), Hashmatullah Shahidi, Bahar Ali, Imran Janat, S Shenwari, Farmanullah., Noor Ahmad, Shapoor Zadran, Amir Hamza

MAK vs BOD Probable Playing11

Mis Ainak Knights: Hashmatullah Shahidi, Bahar Ali, Pakhtoon Sarfaraz, Abdul Rahman, Mohammad Shahzad (WK), Noor Ahmad, Shapoor Zadran, Abdullah Mazari, Mohammadullah Hamkar

Boost Defenders: Imran Janat, Ihsanullah, Rahmat Shah, Karim Janat, Gulbadin Naib, Shafiqullah Ghafari, Munir Ahmad (WK), Wahid Khan, Amir Hamza, Mohammad Saleem, Sayed Shirzad