Melbourne Stars vs Sydney Sixers, Dream11 Prediction: Best picks for STA vs SIX today in BBL 2019-20

Dream11 Prediction - Melbourne Stars vs Sydney Sixers

SAT vs SIX Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Melbourne Stars vs Sydney Sixers T20I match today, January 31.

Wicketkeeper – Josh Phillippe

Batters – James Vince, Daniel Hughes, Marcus Stoinis (c), Nic Maddinson

All-Rounders – Moises Henriques, Glenn Maxwell (vc)

Bowlers – Ben Dwarshius, Clint Hinchliffe, Sean Abbott, Haris Rauf

SAT vs SIX Probable Playing 11

Melbourne Stars: Marcus Stoinis, Nic Maddinson, Glenn Maxwell (C), Peter Handscomb (WK), Ben Dunk, Nick Larkin, Daniel Worrall, Adam Zampa, Clint Hinchliffe, Nathan Coulter-Nile, Haris Rauf

Sydney Sixers: Josh Philippe (WK), Daniel Hughes, Steve Smith, James Vince, Moises Henriques (C), Jordan Silk, Steven O’Keefe, Josh Hazlewood, Ben Dwarshuis, Sean Abbott, Nathan Lyon.

