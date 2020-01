Melbourne Renegades vs Melbourne Stars, Dream11 Prediction: Best picks for REN vs STA today in BBL 2019-20

Dream11 Prediction - Melbourne Renegades vs Melbourne Stars

REN vs STA Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Melbourne Renegades vs Melbourne Stars​ T20I match today, January 10.

Melbourne Renegades vs Melbourne Stars T20I (REN vs STA) Dream11

Wicketkeeper – Sam Harper

Batters – Shaun Marsh, Beau Webster, Ben Dunk, Nick Larkin

All-Rounders – Glenn Maxwell, Marcus Stoinis (C)

Bowlers – Cameron Boyce, Nathan Coulter-Nile, Sandeep Lamichhane, Haris Rauf (VC)

REN vs STA My Dream11 Team

Sam Harper, Shaun Marsh, Beau Webster, Ben Dunk, Nick Larkin, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis (C), Cameron Boyce, Nathan Coulter-Nile, Sandeep Lamichhane, Haris Rauf (VC)

REN vs STA Probable Playing 11

Melbourne Renegades: Marcus Harris, Sam Harper (wk), Shaun Marsh, Beau Webster, Daniel Christian (C), Samit Patel, Will Sutherland, Tom Cooper, Cameron Boyce, Joe Mennie, Richard Gleeson

Melbourne Stars: Marcus Stoinis, Hilton Cartwright, Nick Larkin, Glenn Maxwell (C), Seb Gotch(wk), Ben Dunk, Nathan Coulter-Nile, Sandeep Lamichhane, Daniel Worrall, Clint Hinchliffe, Haris Rauf

Check Dream11 Prediction / REN Dream11 Team / Melbourne Renegades Dream11 Team / STA Dream11 Team / Melbourne Stars Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more