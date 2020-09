Medical University Sofia vs MU Dons Dream11 Prediction: Best picks for MUS vs MUD in ECS T10-Bulgaria today

Dream11 Prediction: Medical University Sofia vs MU Dons - ECS T10 Bulgaria

MUS vs MUD Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Medical University Sofia vs MU Dons in ECS T10 Bulgaria match today, September 11.

Medical University Sofia vs MU Dons (MUS vs MUD) Dream11

Wicketkeeper – Nikhil Oliviera,Saim Hussain (C)

Batsmen – Ishan De Silva,Kevin D’Souza, Kiran Dasan

Allrounders – Bipin Gattapur (VC),Asad Ali Rehemtulla

Bowlers – Albin Jacob, Rohan Patel, Arif Khan, Huzaif Yusuf

MUS vs MUD My Dream11 Team

Nikhil Oliviera,Saim Hussain (C), Ishan De Silva,Kevin D’Souza, Kiran Dasan, Bipin Gattapur (VC),Asad Ali Rehemtulla., Albin Jacob, Rohan Patel, Arif Khan, Huzaif Yusuf

MUS vs MUD Probable Playing11

Medical University Sofia: Ishaan De Silva, Albin Jacob, Bipin Gattapur, Nikhil Oliviera, Nisarg Shah, Delrick Vinu, Tirth Patel, Kevin D’Souza, Omar Rasool, Ashbel Nicson, Huzaif Yusuf.

MU Dons: Kiran Dasan, Saim Hussain, Umar Naveed, Zain Asif, Sulaiman Ali, Asad Ali Rehmatullah, Rohan Patel, Huzaifah Babur, Karthik Sreekumar, Zain Abidi, Borislav Metodi.