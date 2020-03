Madrid United CC vs Levante CC, Dream11 Prediction: Best picks for MAU vs LEV in European Cricket Series

Dream11 Prediction - Levante CC vs Madrid United CC

MAU vs LEV Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Levante CC vs Madrid United CC match today, March 3.

Levante CC vs Madrid United CC (MAU vs LAM) Dream11

Wicketkeeper – Sharad Brahmbhatt, W Akhtar (C)

Batsmen – Mohammad Ashraf, Zia Ul Qayum, Jabar Ali

Allrounders – Ahsan Yaqoob, Azah Abbas (VC)

Bowlers – Faiz Bhat, Mohammad Tauseef, Imtiaz Ullah, Peter West

MAU vs LEV Probable Playing 11

Team Levante CC(Playing XI): Graham Hunt, Asad Raza, Tariq Iqbal, Azah Abbas, Sharad Brahmbhatt (WK), Zain Ellahi/Ajmal Ilyas, W Akhtar, Furqan Sahi/Imtiaz Ullah, Zahid, Faiz Bhat, Qasim Abbas, Peter West

Team Madrid United CC (Playing XI): Abdul Hafeez Niazi, Mohammad Tauseef, K Aziz, Zia Ul Qayum, Ahsan Yaqoob, W Akhtar (WK), Jabar Ali, Mohammad Ashraf, Noore Azman, lttfaq Ahmad, Kashif Rana

