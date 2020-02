Lions vs Cape Cobras, Dream11 Prediction: Best picks for LIO vs CC today in Momentum One-Day Cup 2020

Dream11 Prediction: Cape Cobras vs Lions - Momentum One-Day Cup 2020

CC vs LIO Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Cape Cobras vs Lions in Momentum One-Day Cup match today, February 16.

Cape Cobras vs Lions (CC vs LIO) Dream11

Wicketkeeper – Ryan Rickelton (VC)

Batsmen – Kagiso Rapulana, Dominic Hendricks, Zubayr Hamza (C), Janneman Malan

Allrounders – George Linde, Jason Smith, Wihan Lubbe

Bowlers – Eldred Hawken, Aaron Phangiso, Eldred Hawken

CC vs LIO My Dream11 Team

Ryan Rickelton (VC), Kagiso Rapulana, Dominic Hendricks, Zubayr Hamza (C), Janneman Malan, George Linde, Jason Smith, Wihan Lubbe, Eldred Hawken, Aaron Phangiso, Eldred Hawken

CC vs LIO Probable Playing11

Cape Cobras: Pieter Malan, Janneman Malan, Zubayr Hamza (C), Kyle Verreynne (WK), George Linde, Jason Smith, Rory Kleinveldt, Mihlali Mpongwana, Thando Ntini, Aviwe Mgijima, Nandre Burger.

Lions: Ryan Rickelton (WK), Dominic Hendricks, Wihan Lubbe, Nicky van den Bergh, Kagiso Rapulana, Malusi Siboto, Delano Potgieter, Eldred Hawken, Aaron Phangiso (c), Johannes Diseko, Wiaan Mulder

Check Dream11 Prediction / CC Dream11 Team / Cape Cobras Dream11 Team / LIO Dream11 Team / Lions Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.