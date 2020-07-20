Limassol Gladiators CC vs Punjab Lions CC, Dream11 Prediction: Best picks for LIG vs PNL in ECS T10 Cyprus
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Limassol Gladiators CC vs Punjab Lions CC , File Photo
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Edited By
Karen Noronha
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction: Limassol Gladiators CC vs Punjab Lions CC - ECS T10 Cyprus 2020
LIG vs PNL Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Limassol Gladiators CC vs Punjab Lions CC in ECS T10 Cyprus 2020 match today, July 20.
Limassol Gladiators CC vs Punjab Lions CC (LIG vs PNL) Dream11
Wicketkeeper – Harwinder Singh
Batsmen – Gurapartap Singh, Tejwinder Singh, Neeraj Tiwari, Pradeep Suranga
Allrounders – Sadiq Khan, Kulwinder Singh, Mangala Gunasekara
Bowlers – Sheryar Orakzai, Naresh Kumar, Babar Ayub
LIG vs PNL My Dream11 Team
Harwinder Singh, Gurapartap Singh (C), Tejwinder Singh (VC), Neeraj Tiwari, Pradeep Suranga, Sadiq Khan, Kulwinder Singh, Mangala Gunasekara, Sheryar Orakzai, Naresh Kumar, Babar Ayub
LIG vs PNL Probable Playing11
Limassol Gladiators CC: Sadiq Khan, Noman Zeb, Shahid Ali (WK), Murtaza Khan, Sheryar Orakzai, Babar Ayub (C), Shahzeb Shah, Naresh Kumar, Muhammad Ashraf, Pradeep Gangappa, Srikanth Gattupally.
Punjab Lions CC: Harwinder Singh, Mangala Gunasekara, Gurapartap Singh, Harpreet Singh, Kulwinder Singh, Satish Kumar, Sushil Kumar, Tejwinder Singh, Neeraj Tiwari, Pradeep Suranga, Faisal Sarwar.