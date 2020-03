Levante CC vs La Manga CC, Dream11 Prediction: Best picks for LEV vs LAM in European Cricket Series Alicante T10

Dream11 Prediction - Levante CC vs La Manga CC

LAM vs LEVDream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Levante CC vs La Manga CC match today, March 4.

Levante CC vs La Manga CC (LAM vs LEV) Dream11

Wicketkeeper – Sharad Brahmbhatt, Adam Algar

Batsmen – Shakeel Hafiz, Kieran Wood, Joel Brook (C)

Allrounders – Tariq Afridi, Ajmal Ilyas (VC), Ravi Panchal

Bowlers – Faiz Bhat, Connor Wood, Charlie Rumistrzewicz

LAM vs LEVMy Dream11 Team

Sharad Brahmbhatt, Adam Algar, Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh, Tariq Afridi, Ajmal Ilyas (VC), Ravi Panchal, Faiz Bhat, Connor Wood, Charlie Rumistrzewicz

LAM vs LEVProbable Playing 11

Team LEVellectuals(Playing XI): Tariq Afridi, Shakeel Hafiz, Azhar Abbas, Ajmal Ilyas, Furqan Sahi, Zain Ellahi, Faiz Bhat, Sharad Brahmbhatt, Ibtisam Ahmad, Sam Collins, Qasim Abbas

Team La Manga CC (Playing XI): Adam Algar, Joel Brook, Jonathan Kinsella, Ravi Panchal, Paul Hennessey, Kieran Wood, Connor Wood, Paul Harvey, Pawitter Singh, Charlie Rumistrzewicz, Theo Rumistrzewicz

