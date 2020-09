Lancashire vs Derbyshire Dream11 Prediction: Best picks for LAN vs DER in Vitality T20 Blast 2020

Dream11 Prediction - Derbyshire vs Lancashire

LAN vs DER Vitality T20 Blast 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Derbyshire vs Lancashire match today, September 4.

Derbyshire vs Lancashire Dream11

Wicketkeeper: Alex Davies, Dane Vilas

Batsmen: Wayne Madsen, Keaton Jennings

Allrounders: Danny Lamb, Luis Reece, Matt Critchley, Steven Croft

Bowlers: Matt Parkinson, Ed Barnes, Tom Bailey

LAN vs DER My Dream11 Team

Alex Davies, Dane Vilas (WK), Wayne Madsen, Keaton Jennings, Danny Lamb, Luis Reece, Matt Critchley, Steven Croft, Matt Parkinson, Ed Barnes, Tom Bailey.

LAN vs DER Probable Playing 11

Team Derbyshire (Playing XI): Harvey Hosein, Wayne Madsen, Billy Godleman, Leus du Plooy, Alex Hughes, Luis Reece, Matt Critchley, Ed Barnes, Anuj Dal, Antonio Palladino, Sam Conners

Team Lancashire (Playing XI): Alex Davies, Keaton Jennings, Liam Livingstone, Dane Vilas, Steven Croft, Matt Parkinson, Tom Bailey, Danny Lamb, Richard Gleeson, Luke Wood, George Balderson

