Lahore Qalandars vs Islamabad United, Dream11 Prediction: Best picks for ISL vs LAH in PSL 2020
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Lahore Qalandars vs Islamabad United
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - Lahore Qalandars vs Islamabad United
LAH vs ISL Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Lahore Qalandars vs Islamabad United, ISLch 4 at the Gaddafi Stadium in Lahore.
Lahore Qalandars vs Islamabad United, (LAH vs ISL) Dream11
Wicketkeeper – Ben Dunk, Luke Ronchi
Batters – Fakhar Zaman, Colin Munro, Dawid Malan (VC)
All-Rounders – Mohammad Hafeez (C), Shadab Khan, Faheem Ashraf
Bowlers – Shaheen Afridi, Musa Khan, Ahmed Safi Abdullah
LAH vs ISL My Dream11 Team
Ben Dunk, Luke Ronchi, Fakhar Zaman, Colin Munro, Dawid Malan (VC), Mohammad Hafeez (C), Shadab Khan, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Musa Khan, Ahmed Safi Abdullah
LAH vs ISL Probable Playing 11
Lahore Qalandars: Fakhar Zaman, Chris Lynn, Mohammad Hafeez, Ben Dunk, Faizan Khan, Samit Patel, Sohail Akhtar, Seekkuge Prasanna, Salman Irshad, Shaheen Afridi, Dilbar Hussain.
Islamabad United: Luke Ronchi (WK), Colin Munro, Rizwan Hussain, Colin Ingram, Shadab Khan (C), Asif Ali, Faheem Ashraf, Ahmed Safi Abdullah, Dale Steyn, Muhammad Musa, Rumman Raees.
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