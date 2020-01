La Manga CC vs Madrid United, Dream11 Prediction: Best picks for LAM vs MAU in Spanish Regional T10 Midweek League 2020

Dream11 Prediction - Madrid United vs La Manga CC

LAM vs MAU Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Madrid United vs La Manga CC match today, January 23.

Madrid United vs La Manga CC (LAM vs MAU) Dream11

Wicketkeeper – Adam Algar

Batsmen – Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh

Allrounders – Tom Culshaw, Ittfaq Ahmed, Abdul Hafeez Niazi

Bowlers – Connor Wood, Noore Azman, Robiul Khan

LAM vs MAU My Dream11 Team

Adam Algar, Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh, Tom Culshaw, Ittfaq Ahmed, Abdul Hafeez Niazi, Connor Wood, Noore Azman, Robiul Khan

LAM vs MAU Probable Playing 11

Team Madrid United(Playing XI): Rehan Ahmed, Zia Ul Qayum, Ahsan Yaqoob, Jabar Ali, Ittfaq Ahmed, Mohammad Ashraf, Robiul Khan, Ali Shah, Abdul Hafeez Niazi, Noore Azman, Imran Prince.

Team La Manga CC (Playing XI): Adam Algar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Pawitter Singh, Charlie Rumistrzewicz, Jonathan Kinsella, Paul Harvey, Tom Culshaw, Connor Wood, Amendeep Singh, Arwinder Singh.

