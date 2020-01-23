La Manga CC vs Madrid United, Dream11 Prediction: Best picks for LAM vs MAU in Spanish Regional T10 Midweek League 2020
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La Manga CC vs Madrid United
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - Madrid United vs La Manga CC
LAM vs MAU Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Madrid United vs La Manga CC match today, January 23.
Madrid United vs La Manga CC (LAM vs MAU) Dream11
Wicketkeeper – Adam Algar
Batsmen – Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh
Allrounders – Tom Culshaw, Ittfaq Ahmed, Abdul Hafeez Niazi
Bowlers – Connor Wood, Noore Azman, Robiul Khan
LAM vs MAU My Dream11 Team
Adam Algar, Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh, Tom Culshaw, Ittfaq Ahmed, Abdul Hafeez Niazi, Connor Wood, Noore Azman, Robiul Khan
LAM vs MAU Probable Playing 11
Team Madrid United(Playing XI): Rehan Ahmed, Zia Ul Qayum, Ahsan Yaqoob, Jabar Ali, Ittfaq Ahmed, Mohammad Ashraf, Robiul Khan, Ali Shah, Abdul Hafeez Niazi, Noore Azman, Imran Prince.
Team La Manga CC (Playing XI): Adam Algar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Pawitter Singh, Charlie Rumistrzewicz, Jonathan Kinsella, Paul Harvey, Tom Culshaw, Connor Wood, Amendeep Singh, Arwinder Singh.
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