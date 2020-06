Kista CC vs Pakistanska Foreningen, Dream11 Prediction: Best picks for KCC vs PF today in ECS T10 Stockholm 2020

Dream11 Prediction: Kista CC vs Pakistanska Foreningen - ECS T10 Stockholm 2020

KCC vs PF Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Kista CC vs Pakistanska Foreningen in ECS T10 Stockholm 2020 match today, June 18.

Kista CC vs Pakistanska Foreningen (KCC vs PF) Dream11

Wicketkeeper – C Share Ali (C)

Batsmen – A Muhammad Siddique, M Farhan Anwar, T Hussain

Allrounders – Z Abbas, C Khatri (VC), T Hussain

Bowlers – A Zaidi, N Khan, Z Aslam, S Ali Khan

KCC vs PF My Dream11 Team

C Share Ali (C), A Muhammad Siddique, M Farhan Anwar, T Hussain, Z Abbas, C Khatri (VC), T Hussain, A Zaidi, N Khan, Z Aslam, S Ali Khan

KCC vs PF Probable Playing11

Kista CC: K Khan, M Farhan Anwar, S Nawaz, C Khatri, S Srinivasa Damarla, M Asif, N Khan, N Ullah Khan, R Baig, H Iqbal and J Azam

Pakistanska Foreningen: Tajammal Hussain, Waqar Hassan, Sameer Ali Khan, Azeem Amin, Umar Khan, Vaince Waqqas, Muhammad Bilal, Tasaduq Hussain, Mohammad Ali,Choudry Ali, Zubair Aslam, Imam Din, Kamran Zia, Khalil Jalali, Muhammad Chaudhry

