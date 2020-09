Kings XI CC vs Kent Lanka CC Dream11 Prediction: Best picks for KCC-XI vs KLCC in ECS T10-Rome today

Dream11 Prediction: Kings XI CC vs Kent Lanka CC - ECS T10-Rome 2020

KCC-XI vs KLCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Kings XI CC vs Kent Lanka CC in ECS T10-Rome 2020 match today, September 4.

Kings XI CC vs Kent Lanka CC (KCC-XI vs KLCC) Dream11

Wicketkeeper – C Arachchige

Batsmen – S Singh, J Singh, M Kanageshwaram, S Kurukulasuriya

Allrounders – J Singh, B Mihindukulasuriya

Bowlers – N Ali, A Tabriaz, A Kashif and H de Silva

KCC-XI vs KLCC Probable Playing11

Kings XI CC: Jagjit Singh, Sarbjit Singh, Simranjit Singh, Vikas Kumar, Jaipal Singh, Jaswinder Singh, Jagmeet Singh, Jaspal Ram, Atiq Tabraiz, Noman Ali and Abdul Kashif.

Kent Lanka CC: D Tikiriyadura, CM Perera, M Kanageshwaram, B Mihidukulasuirya, HJ de Silva, S Kurukulasuriya, RL Edirisinghe, C Arachchige, M Sudharshana, P Perera