Khulna Tigers vs Sylhet Thunder, Dream11 Prediction: Best picks for KHT vs SYL in BPL 2019-20

Dream11 Prediction - Khulna Tigers vs Sylhet Thunder

KHT vs SYL BPL 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Khulna Tigers vs Sylhet Thunder match today, December 21.

Khulna Tigers vs Sylhet Thunder Dream11

Wicketkeeper: Mushfiqur Rahim (C), Andre Fletcher (VC)

Batsmen: Rony Talukdar, Rilee Rossouw, Mosaddek Hossain

Allrounders: Robert Frylinck, Mehidy Hasan Miraz

Bowlers: Krishmar Santokie, Shafiul Islam, Shahidul Islam, Ebadot Hossain

KHT vs SYL My Dream11 Team

KHT vs SYL Probable Playing 11

Khulna Tigers (Playing XI): Najmul Hossain Shanto, Rahmanullah Gurbaz, Rilee Rossouw, Mushfiqur Rahim (C & WK), Shamsur Rahman, Robbie Frylinck, Aminul Islam Biplob, Mehidy Hasan Miraz, Mohammad Amir, Shafiul Islam, Shahidul Islam

Sylhet Thunder (Playing XI): Rony Talukdar, Andre Fletcher, Johnson Charles, Mohammad Mithun (WK), Shafiqullah Shafiq, Mosaddek Hossain (C), Nayeem Hasan, Delwar Hossain, Krishmar Santokie, Nazmul Islam, Ebadot Hossain.

