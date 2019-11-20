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Karnataka Tuskers vs Maratha Arabians, Dream11 Prediction: Best picks for KT vs MA today in Abu Dhabi T10 League 2019

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Maratha Arabians vs Karnataka Tuskers

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Written By

Edited By

Karen Noronha

Source

DNA webdesk

Updated: Nov 20, 2019, 12:01 PM IST

Dream11 Prediction - Karnataka Tuskers vs Maratha Arabians

KT vs MA Abu Dhabi T10 League 2019 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Karnataka Tuskers vs Maratha Arabians match today, November 20.

Karnataka Tuskers vs Maratha Arabians Bulls Dream11

Wicketkeeper: Johnson Charles, Chadwick Walton

Batsmen: Chris Lynn, Adam Lyth, Evin Lewis, Hashim Amla, Hazratullah Zazai, Ross Whiteley

Allrounders: Ahmed Raza, Dwayne Bravo

Bowlers: Mitchell McClenaghan, Shapoor Zadran, Patrick Brown, Lasith Malinga

KT vs MA My Dream11 Team 

Johnson Charles, Chadwick Walton, Chris Lynn (C), Adam Lyth, Evin Lewis, Hashim Amla (VC), Ahmed Raza, Dwayne Bravo, Mitchell McClenaghan, Shapoor Zadran, Patrick Brown.

KT vs MA Probable Playing 11

Karnataka Tuskers (Playing XI): Johnson Charles, Evin Lewis, Hashim Amla (C), Ross Whiteley, Upul Tharanga, Shafiqullah Shafiq (WK), Ahmed Raza, Shapoor Zadran, Malinda Pushpakumara, Sandeep Lamichhane, Patrick Brown.

Maratha Arabians (Playing XI): Chris Lynn (C), Hazratullah Zazai, Adam Lyth, Chadwick Walton (WK), Najibullah Zadran, Dasun Shanaka, Dwayne Bravo, Wanindu Hasaranga, Mitchell McClenaghan, Lasith Malinga, Shiraz Ahmed.

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