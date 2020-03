Karachi Kings vs Multan Sultans, Dream11 Prediction: Best picks for KAR vs MUL today in PSL 2020

Dream11 Prediction - Karachi Kings vs Quetta Gladiators

KAR vs QUE Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Karachi Kings vs Quetta Gladiators match today, March 6.

Karachi Kings vs Quetta Gladiators (KAR vs QUE) Dream11

Wicketkeeper – Zeeshan Ashraf, Chadwick Walton

Batsmen – Babar Azam, Alex Hales (C), Rilee Rossouw, Shan Masood, Khushdil Shah

Allrounders – Imad Wasim (VC)

Bowlers – Bilawal Bhatti, Sohail Tanvir, Imran Tahir

KAR vs QUE My Dream11 Team

Zeeshan Ashraf, Chadwick Walton, Babar Azam, Alex Hales (C), Rilee Rossouw, Shan Masood, Khushdil Shah, Imad Wasim (VC), Bilawal Bhatti, Sohail Tanvir, Imran Tahir.

KAR vs QUE Probable Playing 11

Karachi Kings: Babar Azam, Sharjeel Khan, Cameron Delport/Alex Hales, Imad Wasim (C), Chadwick Walton, Iftikhar Ahmed, Mohammad Rizwan (wk), Umaid Asif, Chris Jordan, Mohammad Amir, Arshad Iqbal

Quetta Gladiators: Zeeshan Ashraf (WK), James Vince, Shan Masood (C), Rilee Rossouw, Moeen Ali, Khushdil Shah, Sohail Tanvir, Bilawal Bhatti, Imran Tahir, Mohammad Irfan, Mohammad Ilyas

Check Dream11 Prediction / KAR Dream11 Team / Karachi Kings XI Dream11 Team / QUE Dream11 Team / Quetta Gladiators Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.