Jonkoping CA vs Hisingen CC, Dream11 Prediction: Best picks for JKP vs HSG in ECS T10 Gothenburg

Dream11 Prediction: Jonkoping CA vs Hisingen CC - ECS T10 Gothenburg 2020

JKP vs HSG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Jonkoping CA vs Hisingen CC in ECS T10 Gothenburg 2020 match today, July 14.

Jonkoping CA vs Hisingen CC (JKP vs HSG) Dream11

Wicketkeeper – A Nag, B Munir

Batsmen – M Dhir, M Qasim, S Ibrahimkhil

Allrounders – M Saleem, A Jain, M Ismail

Bowlers – C Kilari, B Patel and Z Zadran

JKP vs HSG My Dream11 Team

A Nag, B Munir, M Dhir, M Qasim, S Ibrahimkhil, M Saleem, A Jain, M Ismail, C Kilari, B Patel and Z Zadran

JKP vs HSG Probable Playing11

Hisingen CC: S Robel, Q Abbas, W Ilyas, S Abdul Haq, A Khan, S Shirzad, W Safi, E Raisi, T Khan, F Omair Zafar and M Askari

Jonkoping CA: G Aggarwal, M Saleem, A Nag, S Mathisekeran, J Selvaraj, U Ahmed, A Jain, C Kilari, P Kumar, B Konka and M Dhir

