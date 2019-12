Jersey vs Italy, Dream11 Prediction: Best picks for JER vs ITA in Menâ€™s CWC Challenge, League B, Oman 2019

Dream11 Prediction - Jersey vs Italy​

JER vs ITA Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Jersey vs Italy in Men’s CWC Challenge, League B, Oman 2019 December 6.

Jersey vs Italy (JER vs ITA) Dream11

Wicketkeeper – Manpreet Singh

Batters – Joy Perera, Nick Greenwood, Jonty Jenner

All-Rounders – Ben Stevens, Michael Ross, Nathaniel Watkins (VC), Gareth Berg (C)

Bowlers – Rakibul Hasan, Elliot Miles, Julius Sumerauer

JER vs ITA My Dream11 Team

Manpreet Singh, Joy Perera, Nick Greenwood, Jonty Jenner, Ben Stevens, Michael Ross, Nathaniel Watkins (VC), Gareth Berg (C), Rakibul Hasan, Elliot Miles, Julius Sumerauer

JER vs ITA Probable Playing 11

Jersey possible XI: Harrison Carlyon, Nathaniel Watkins, Ben Stevens, Nick Greenwood, Jonty Jenner, Dominic Blampied, Corey Bisson, Jake Dunford (WK), Julius Sumerauer, Chuggy Perchard (C), Elliot Miles.

Italy possible XI: Gian-Piero Meade, Nikolai Smith, Nicholas Maiolo, Joy Perera (C), Gareth Berg, Manpreet Singh (WK), Michael Ross, Rakibul Hasan, Rehman Abdul, Madupa Fernando, Fida Hussain.

Check Dream11 Prediction /JER Dream11 Team / Jersey Dream11 Team / ITA Dream11 Team / Italy Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more