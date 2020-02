Iran vs Kuwait, Dream11 Prediction: Best picks for IRN vs KUW today in ACC Western Region T20

Dream11 Prediction - Iran vs Kuwait

IRN vs KUW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Iran vs Kuwait in ACC Western Region T20 today, February 25.

Iran vs Kuwait (IRN vs SAU) Dream11

Wicketkeeper – Usman Gani, Mohammad Yousef

Batters – Aphsal Ashraf, Ravija Sandaruwan (VC), Dad Khoda

All-Rounders – Mohammed Aslam (C), Masood Jayezeh, Naeim Bameri

Bowlers – Shiraz Khan, Sayed Monib, Nader Zahadiafzal

IRN vs KUW My Dream11 Team

Usman Gani, Mohammad Yousef, Aphsal Ashraf, Ravija Sandaruwan (VC), Dad Khoda, Mohammed Aslam (C), Masood Jayezeh, Naeim Bameri, Shiraz Khan, Sayed Monib, Nader Zahadiafzal.

IRN vs KUW Probable Playing 11

Iran possible XI: Naeim Bameri, Mohammad Yousef, Masood Jayezeh, Navid Balouch, Dad Khoda, Arshad Mazarzei (C), Nader Zahadiafzal, Ali Mohammadipour, Navid Abdollahpour, Adel Kolasangiani, Emran Shahbakhsh.

Kuwait possible XI: Mohammed Aslam (C), Muhammad Kashif, Usman Gani (WK), Diju Xavier, Shiraz Khan, Ravija Sandaruwan, Naveed Fakhr, Sayed Monib, Muhammad Ansar, Aphsal Ashraf, Mohammad Amin.

