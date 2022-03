IPL 2022 schedule announced: Check dates, full fixture list, other details

BCCI on Sunday (March 6) announced that the IPL 2022 fixtures will commence from March 27. A total of 70 matches will be played in the league phase this time, followed by four playoff games. The total duration of the tournament will be 65 days and the matches will be played in Mumbai and Pune.

In the season opener, champions Chennai Super Kings will take on runners-up Kolkata Knight Riders. The league stage will end on May 22 and the final will be played on May 29. The schedule for the Playoffs and the road to final will be announced later. Check the full fixture list of IPL 2022 league matches here:

March 26: Chennai Super Kings versus Kolkata Knight Riders at Wankhede stadium from 7.30 PM

March 27: Delhi Capitals versus Mumbai Indians at CCI from 3.30 PM

March 27: Punjab Kings versus Royal Challengers Bangalore at DY Patil Stadium from 7.30 PM

March 28: Gujarat Titans versus Lucknow Super Giants: Wankhede Stadium from 7.30 PM

March 29: Sunrisers Hyderabad versus Rajasthan Royals: MCA Stadium, Pune from 7.30 PM

March 30: Royal Challengers Bangalore versus Kolkata Knight Riders: DY Patil stadium from 7.30 PM

March 31: Lucknow Super Giants versus Chennai Super Kings: CCI from 7.30 PM

April 1 : Kolkata Knight Riders versus Punjab Kings : Wankhede Stadium from 7.30 PM

April 2 : Mumbai Indians versus Rajasthan Royals : DY Patil Stadium from 3.30 PM

April 2 : Gujarat Titans versus Delhi Capitals : MCA Stadium Pune from 7.30 PM

April 3 : Chennai Super Kings versus Punjab Kings : CCI from 7.30 PM

April 4 : Sunrisers Hyderabad versus Lucknow Super Giants : DY Patil stadium from 7.30 PM

April 5 : Rajasthan Royals versus Royal Challengers Bangalore : Wankhede Stadium from 7.30 PM

April 6 : Kolkata Knight Riders versus Mumbai Indians : MCA Stadium, Pune from 7.30 PM

April 7 : Lucknow Super Giants versus Delhi Capitals : DY Patil stadium from 7.30 PM

April 8 : Punjab Kings Gujarat Titans : CCI from 7.30 PM

April 9 : Chennai Super Kings versus Sunrisers Hyderabad : DY Patil stadium from 3.30 PM

April 9 : Royal Challengers Bangalore versus Mumbai Indians : MCA Stadium, Pune from 7.30 PM

April 10 : Kolkata Knight Riders versus Delhi Capitals : CCI from 3.30 PM

April 10 : Rajasthan Royals versus Lucknow Super Giants : Wankhede from 7.30 PM

April 11 : Sunrisers Hyderabad versus Gujarat Titans : DY Patil Stadium from 7.30 PM

April 12 : Chennai Super Kings versus Royal Challengers Bangalore : DY Patil Stadium from 7.30 PM

April 13 : Mumbai Indians versus Punjab Kings : MCA Stadium, Pune from 7.30 PM

April 14 : Rajasthan Royals versus Gujarat Titans : DY Patil Stadium from 7.30 PM

April 15 : Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders : CCI from 7.30 PM

April 16 : Mumbai Indians versus Lucknow Super Giants : CCI from 3.30 PM

April 16 : Delhi Capitals versus Royal Challengers Bangalore : Wankhede from 7.30 PM

April 17 : Punjab Kings versus Sunrisers Hyderabad : DY Patil Stadium from 3.30 PM

April 17 : Gujarat Titans versus Chennai Super Kings : MCA stadium, Pune from 7.30 PM

April 18 : Rajasthan Royals versus Kolkata Knight Riders : CCI from 7.30 PM

April 19 : Lucknow Super Giants versus Royal Challengers Bangalore : DY Patil Stadium from 7.30 PM

April 20 : Delhi Capitals versus Punjab Kings : MCA Stadium, Pune from 7.30 PM

April 21 : Mumbai Indians versus Chennai Super Kings : DY Patil Stadium from 7.30 PM

April 22 : Delhi Capitals versus Rajasthan Royals : MCA Stadium Pune from 7.30 PM

April 23 : Kolkata Knight Riders versus Gujarat Titans : DY Patil stadium from 3.30 PM

April 23- Royal Challengers Bangalore versus Sunrisers Hyderabad : CCI from 7.30 PM

April 24 : Lucknow Super Giants versus Mumbai Indians : Wankhede from 7.30 PM

April 25 : Punjab Kings versus Chennai Super Kings :: 7.30 PM

April 26 :Royal Challengers Bangalore versus Rajasthan Royals : MCA Stadium Pune, 7.30 PM

April 27 : Gujarat Titans versus Sunrisers Hyderabad : Wankhede : 7.30 PM

April 28 : Delhi Capitals versus Kolkata Knight Riders : Wankhede : 7.30 PM

April 29 : Punjab Kings versus Lucknow Super Giants : MCA Stadium, Pune : 7.30 PM

April 30 : Gujarat Titans versus Royal Challengers Bangalore, CCI : 3.30 PM

April 30 : Rajasthan Royals versus Mumbai Indians : DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 1 : Delhi Capitals versus Lucknow Super Giants : Wankhede : 3.30 PM

May 1 : Sunrisers Hyderabad versus Chennai Super Kings : MCA Stadium, Pune 7.30 PM

May 2 : Kolkata Knight Riders versus Rajasthan Royals : Wankhede : 7.30 PM

May 3 : Gujarat Titans versus Punjab Kings : DY Patil Stadium : 7.30 PM

May 4 : Royal Challengers Bangalore versus Chennai Super Kings : MCA Stadium, Pune, 7.30 PM

May 5 : Delhi Capitals versus Sunrisers Hyderabad : CCI -7.30 PM

May 6 :Gujarat Titans versus Mumbai Indians : CCI : 7.30 PM

May 7 : Punjab Kings versus Rajasthan Royals : Wankhede : 3.30 PM

May 7 : Lucknow Super Giants versus Kolkata Knight Riders : MCA Stadium, Pune : 7.30 PM

May 8 : Sunrisers Hyderabad versus Royal Challengers Bangalore : Wankhede : 3.30 PM

May 8 : Chennai Super Kings versus Delhi Capitals : DY Patil Stadium : 7.30 PM

May 9 : Mumbai Indians versus Kolkata Knight Riders : DY Patil Stadium : 7.30 PM

May 10 : Lucknow Super Giants versus Gujarat Titans : MCA Stadium, Pune : 7.30 PM

May 11 : Rajasthan Royals versus Delhi Capitals : DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 12 : Chennai Super Kings versus Mumbai Indians : Wankhede : 7.30 PM

May 13 : Royal Challengers Bangalore versus Punjab Kings : CCI : 7.30 PM

May 14 : Kolkata Knight Riders versus Sunrisers Hyderabad : MCA Stadium, Pune : 7.30 PM

May 15 : Chennai Super Kings versus Gujarat Titans : Wankhede : 3.30 PM

May 15 : Lucknow Super Giants versus Rajasthan Royals : CCI : 7.30 PM

May 16 : Punjab Kings versus Delhi Capitals : DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 17 : Mumbai Indians versus Sunrisers Hyderabad : Wankhede : 7.30 PM

May 18 : Kolkata Knight Riders versus Lucknow Super Giants : DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 19 : Royal Challengers Bangalore versus Gujarat Titans : Wankhede : 7.30 PM

May 20 : Rajasthan Royals versus Chennai Super Kings : CCI : 7.30 PM

May 21 : Mumbai Indians versus Delhi Capitals : Wankhede : 7.30 PM

May 22 : Sunrisers Hyderabad versus Punjab Kings : Wankhede : 7.30 PM

(With inputs from PTI)