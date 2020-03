Intellectuals vs Sporting Alfas CC Dream11 Prediction: Best picks for INT vs SPA in European Cricket Series Alicante T10

Dream11 Prediction - Intellectuals vs Sporting Alfas CC

SPA vs INT Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Intellectuals vs Sporting Alfas CC match today, March 3.

Intellectuals vs Sporting Alfas CC (SPA vs INT) Dream11

Wicketkeeper – Antonio Brown

Batsmen – Christian Munoz (C), Eddie Ballard (VC), Noman Ahmad, Umair Akram

Allrounders – Husnain Akram

Bowlers – Jack Perman, Kieran Perman, Hassan Askari, Ismail Baig

SPA vs INT My Dream11 Team

Antonio Brown, Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh, Husnain Akram, Jack Perman, Kieran Perman, Hassan Askari, Ismail Baig

SPA vs INT Probable Playing 11

Team Intellectuals(Playing XI): Noman Ahmad, Husnain Akram (C), Umair Akram, Hassan Askari, Ismail Baig, Sadeem Muhammad, Gordon Neve, Sulman Ullah Ihsan, Hafiz Abid (WK), Muhammad Shafique, Usman Baig

Team Sporting Alfas CC (Playing XI): Faran Afzal (C), Simon Barter, Jack Perman, Christian Munoz, Waqar Ashraf, Antonio Brown (WK), Kieran Perman, Eddie Ballard, Sam Lupson, Phill Panicil, Kamran Muhamad

