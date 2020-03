Intellectuals vs La Manga CC, Dream11 Prediction: Best picks for INT vs LAM in European Cricket Series Alicante T10

Dream11 Prediction - Intellectuals vs La Manga CC

LAM vs INT Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Intellectuals vs La Manga CC match today, March 2.

Intellectuals vs La Manga CC (LAM vs INT) Dream11

Wicketkeeper – L McGarry, Adam Algar (VC)

Batsmen – Umair Akram, Muhammad Shahfique, Paul Fletcher

Allrounders – Christopher Horne, Ollie Jarvis, Charlie Rumistrzewicz (C)

Bowlers – I Baig, U Mirza, Connor Wood

LAM vs INT My Dream11 Team

L McGarry, Adam Algar (VC), Mohammad Ashraf, Ahsan Yaqoob (C), Tommy Knowles (VC), Pawitter Singh, Christopher Horne, Ollie Jarvis, Charlie Rumistrzewicz (C), I Baig, U Mirza, Connor Wood

LAM vs INT Probable Playing 11

Team Intellectuals(Playing XI): Umair Akram, Muhammad Shahfique, L McGarry (WK), N. Ahmad, Christopher Horne, Gordon Neve, H. Akram, I. Baig, J. Brown, U. Mirza, Atle Barlaup

Team La Manga CC (Playing XI): Adam Algar (WK), Paul Fletcher, Charlie Rumistrzewicz, Tommy Knowles, Hugh James, Pawitter Singh, Connor Wood, Ollie Jarvis, Joel Brook, Alfie Court, Sohail Khan

Check Dream11 Prediction / LAM Dream11 Team /Intellectuals Dream11 Team / INT Dream11 Team / La Manga CC Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / OnlAFGe Cricket Tips and more.