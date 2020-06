Indiska CC vs Stockholm Mumbai Indians, Dream11 Prediction: Best picks for IND vs SMI today in ECS T10 Stockholm 2020

Dream11 Prediction: Indiska CC vs Stockholm Mumbai Indians - ECS T10 Indiska 2020

IND vs SMI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Indiska CC vs Stockholm Mumbai Indians in ECS T10 Indiska 2020 match today, June 16.

Indiska CC vs Stockholm Mumbai Indians (IND vs SMI) Dream11

Wicketkeeper – Suhas Murali

Batsmen – Dipanjan Dey (C), Rajesh Kumar, Aryan Kumar Sareen

Allrounders – Sanjay Mahajan, Darshan Lakhani, Imran Khan, Sachin Hiremath (VC)

Bowlers – Chandrakant Shelar, Swapnil Kale, Rahul Yadav

IND vs SMI My Dream11 Team

Suhas Murali, Dipanjan Dey (C), Rajesh Kumar, Aryan Kumar Sareen, Sanjay Mahajan, Darshan Lakhani, Imran Khan, Sachin Hiremath (VC), Chandrakant Shelar, Swapnil Kale, Rahul Yadav

IND vs SMI Probable Playing11

Indiska CC: Dipanjan Dey (C), Imran Khan, Gurvinder Singh, Suhas Murali (WK), Sachin Hiremath, Rajesh Kumar, Rahul Yadav, Keyur Patel, Aryan Kumar Sareen, Sanjay Kumar Sareen, Nilesh Sharma.

Stockholm Mumbai Indians: Nikhil Pandya/Rohit SVS, Pratik Sankhe (WK), Darshan Lakhani, Ruturaj Dhage, Swapnil Kale, Sunil Kaklij, Sanjay Mahajan, Tabish Hussain, Chandrakant Shelar, Sushant Kadam, Avinash Donagre.

