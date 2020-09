Indian Tuskers vs Barbarian CC Dream11 Prediction: Best picks for TUS vs BAR in ECS T10 Bulgaria today

Dream11 Prediction: Indian Tuskers vs Barbarian CC - ECS T10 Bulgaria

TUS vs BAR Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Indian Tuskers vs Barbarian CC in ECS T10 Bulgaria match today, September 9.

Indian Tuskers vs Barbarian CC (TUS vs BAR) Dream11

Wicketkeeper – Nithin Sunil

Batsmen – Clix John, Benhur Benjamin, Boyko Heralanov Ivanov, Tom Omolo

Allrounders – Romald Lazarus, Akshay Harikumar, Dimo Krasimirov Nikolov

Bowlers – Jake Mathew, Bradleey Constantine, Krasmir Kamenov

TUS vs BAR My Dream11 Team

Nithin Sunil, Clix John, Benhur Benjamin, Boyko Heralanov Ivanov, Tom Omolo, Romald Lazarus, Akshay Harikumar (C), Dimo Krasimirov Nikolov, Jake Mathew, Bradleey Constantine, Krasmir Kamenov

TUS vs BAR Probable Playing11

Indian Tuskers: Nithin Sunil (WK), Clix John, Benhur Benjamin, Nezer Varghese, Ashad Arifeen, Romald Lazarus, Akshay Harikumar, Arun Saj, Ken Shaji, Fayyas Mohammad, Jake Mathew

Barbarian CC: Hristo Boykov Ivanov (WK), Boyko Heralanov Ivanov, Nikolay Nankov, Dimo Krasimirov Nikolov, Stuart Clarkson, Andrei Lilov, Krasmir Kamenov, Nick Robinson, Ivaylo Katzarski, Andy Robinson, Alexandar Stoychev