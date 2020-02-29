India vs Sri Lanka, Dream11 Prediction: Best picks for INDW vs SLW in ICC Women’s T20 World Cup 2020
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India vs Sri Lanka
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - India vs Sri Lanka in ICC Women’s T20 World Cup 2020
INDW vs SLW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India vs Sri Lanka T20I match today, February 29.
India vs Sri Lanka T20I (SLW vs INDW) Dream11
Wicketkeeper – Taniya Bhatia
Batters – Harshitha Madavi, Smriti Mandhana (C), Jemimah Rodrigues, Shafali Verma
All-Rounders – Chamari Athapaththu, Deepti Sharma, Harmanpreet Kaur
Bowlers – Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Shikha Pandey (VC)
SLW vs INDW My Dream11 Team
Taniya Bhatia(WK), Harshitha Madavi, Smriti Mandhana (C), Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Chamari Athapaththu, Deepti Sharma, Harmanpreet Kaur, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani, Shikha Pandey (VC).
SLW vs INDW Probable Playing 11
Sri Lanka: Hasini Perera, Chamari Athapaththu (C), Umesha Thimashini, Anushka Sanjeewani (WK), Nilakshi de Silva, Ama Kanchana, Shashikala Siriwardene, Harshitha Madavi, Kavisha Dilhari, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani..
India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Taniya Bhatia, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur, Deepti Sharma, Veda Krishnamurthy, Shikha Pandey, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad, Poonam Yadav.
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