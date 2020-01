India vs Sri Lanka, 1st T20I Dream11 Prediction: Best picks for IND vs SL

Dream11 Prediction - India vs Sri Lanka 1st T20I

IND vs SL Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India vs Sri Lanka 1st T20I match, January 5 at the Baraspara Cricket Ground, Guwahati.

India vs Sri Lanka 1st T20I (IND vs SL) Dream11

Wicketkeeper – Rishabh Pant

Batters – Virat Kohli, Shreyas Iyer, Manish Pandey, KL Rahul or Shikhar Dhawan

All-Rounders – Angelo Mathew

Bowlers – Jasprit Bumrah, Lasith Malinga, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal.

IND vs SL My Dream11 Team

Rishabh Pant, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Manish Pandey, KL Rahul, Shikhar Dhawan, Angelo Mathew, Jasprit Bumrah, Lasith Malinga, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal.

IND vs SL Probable Playing 11

India: Shikhar Dhawan, KL Rahul, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah.

Sri Lanka: Kusal Mendis, Niroshan Dickwella, Kusal Perera, Avishka Fernando, Oshada Fernando, Angelo Mathews, Bhanuka Rajapaksa, Dhananjaya de Silva, Kasun Rajitha, Lasith Malinga, Lakshan Sandakan.

IND vs SL Squad:

India: Virat Kohli (captain), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (wk), Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Navdeep Saini, Shardul Thakur, Manish Pandey, Washington Sundar, Sanju Samson.

Sri Lanka: Lasith Malinga (c), D Gunathilaka, A Fernando, A Mathews, D Shanaka, K Perera, N Dickwella, Dhananjaya De Silva, I Udana, B Rajapaksa, O Fernando, W Hasaranga, L Kumara, K Mendis, L Sandakan, K Rajitha.

