India vs England, Dream11 Prediction: Best picks for IND-50 vs ENG-50 today in Over-50s Cricket World Cup
IND-50 vs ENG-50 Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, India vs England Dream11 Team Player List, ENG-50 Dream11 Team Player List, IND-50 Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, India vs England Head to Head.
India vs England
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - India vs England in Over-50s Cricket World Cup
IND-50 vs ENG-50 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India vs England match today, March 11.
India vs England (IND-50 vs ENG-50) Dream11
Wicketkeeper – Verinder Bhoombla (C)
Batters – Hugh Leeke, Sanjay Beri, Aadil Chagla
All-Rounders – Mark Alleyne, Simon Myles, Iqbal Khan (VC)
Bowlers – Stephen Foster, Sean Cooper, Ashwani Arora, Deepak Chadha
IND-50 vs ENG-50 My Dream11 Team
Verinder Bhoombla (C)(WK), Hugh Leeke, Sanjay Beri, Aadil Chagla, Mark Alleyne, Simon Myles, Iqbal Khan (VC), Stephen Foster, Sean Cooper, Ashwani Arora, Deepak Chadha.
IND-50 vs ENG-50 Probable Playing 11
England: Andy Davis (wk), Mohammad Shahnawaz, Hugh Leeke, Mark Alleyne (C), Mel Hussain, Simon Myles, Sultan Mahmood, Mark Alleyne, Stephen Foster, Sean Cooper, David Snellgrove
India: Verinder Bhoombla (WK), Sanjay Beri, Aadil Chagla, Shailender Singh (C), PG Sundar, Iqbal Khan, Tushar Zaveri, A Mohammaed, Deepak Chadha, Ashwani Arora, V Patel
Check Dream11 Prediction / IND-50 Dream11 Team / England Dream11 Team / ENG-50 Dream11 Team / India Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more