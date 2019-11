India vs Bangladesh, 2nd Test match Dream11 Prediction: Best picks for IND vs BAN

Dream11 Prediction - India vs Bangladesh 2nd Test match:

IND vs BAN Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India vs Bangladesh 2nd Test match, November 22 at Eden Gardens in Kolkata.

India vs Bangladesh Test match (IND vs BAN) Dream11

Wicketkeeper – Liton Das

Batters – Rohit Sharma (C), Ajinkya Rahane, Virat Kohli, Mayank Agarwal, Mushfiqur Rahim

All-Rounders – Ravindra Jadeja, Mehidy Hasan Miraz

Bowlers – Umesh Yadav, Mohammed Shami (VC), Ebadot Hossain.

IND vs BAN Probable Playing 11

India Possible XI: Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli (c), Ajinkya Rahane, Ravindra Jadeja, Wriddhiman Saha (wk), Hanuma Vihari/Ravi Ashwin, Ishant Sharma, Mohammed Shami, Umesh Yadav.

Bangladesh Possible XI: Shadman Islam, Imrul Kayes, Mominul Haque (C), Mohammed Mithun, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah, Liton Das (WK), Mehidy Hasan Miraz, Ebadot Hossain, Mustafizur Rahman, Abu Jayed Rahi

IND vs BAN Squad:

India (From): Virat Kohli (c), Wriddhiman Saha (wk), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Umesh Yadav, Mohammed Shami, Ishant Sharma, Kuldeep Yadav, Rishabh Pant, Shubman Gill

Bangladesh (From): Mominul Haque (c), Mushfiqur Rahim (wk), Shadman Islam, Imrul Kayes, Liton Das, Mahmudullah, Mosaddek Hossain, Mehedy Hasan, Taijul Islam, Mustafizur Rahman, Nayeem Hasan, Saif Hassan, Ebadat Hossain, Al-Amin Hossain, Mohammad Mithun

