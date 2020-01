India vs Australia, 1st ODI Dream11 Prediction: Best picks for IND vs AUS

Dream11 Prediction - India vs Australia, 1st ODI

IND vs AUS Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India vs Australia, 1st ODI match, January 14 at the Wankhede Stadium, Mumbai.

India vs Australia, 1st ODI (IND vs AUS) Dream11

Wicketkeeper – Alex Carey

Batters – Rohit Sharma, David Warner, Virat Kohli, Steve Smith, Marnus Labuschagne

All-Rounders – Ravindra Jadeja, Pat Cummins

Bowlers – Jasprit Bumrah, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav.

IND vs AUS My Dream11 Team

Alex Carey, Rohit Sharma, David Warner, Virat Kohli, Steve Smith, Marnus Labuschagne, Ravindra Jadeja, Pat Cummins, Jasprit Bumrah, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav.

IND vs AUS Probable Playing 11

India: Rohit Sharma, KL Rahul, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (WK), Kedar Jadhav, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Kuldeep Yadav.

Australia: David Warner, Aaron Finch, Marnus Labuschagne, Steve Smith, Peter Handscomb, Alex Carey (WK), Ashton Turner, Pat Cummins, Mitchell Starc, Adam Zampa, Josh Hazlewood.

IND vs AUS Squad:

India: Virat Kohli (capt), Rohit Sharma (vice-capt), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Kedar Jadhav, Rishabh Pant (wk), Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Navdeep Saini, Jasprit Bumrah, Shardul Thakur, Mohammed Shami.

Australia: Aaron Finch (c), Ashton Agar, Alex Carey (VC & wk), Pat Cummins, Peter Handscomb, Josh Hazlewood, Marnus Labuschagne, Kane Richardson, D’Arcy Short, Steve Smith, Mitchell Starc, Ashton Turner, David Warner, Adam Zampa.

Check Dream11 Prediction / IND Dream11 Team / India Dream11 Team / AUS Dream11 Team / Australia Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more