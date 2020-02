India U19s vs Bangladesh U19s, Dream11 Prediction: Best picks for IND-Y vs BAN-Y today in ICC U19 World Cup 2020 Final

Dream11 Prediction - India U19 vs BangladeshU19

BAN-Y vs IN-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for BangladeshU19 vs India U19 match today, February 9.

Bangladesh-Y vs India-Y (BAN-Y vs IN-Y) Dream11

Wicketkeeper – M Parvez Hossain

Batsmen – Yashasvi Jaiswal (C), Divyansh Saxena, Towhid Hridoy (VC), Mahmudul

Allrounders – Siddhesh Veer, Tilak Varma, Shamim Hossain

Bowlers – Ravi Bishnoi, Kartik Tyagi, Rakibul Hasan

BAN-Y vs IN-Y My Dream11 Team

M Parvez Hossain, Yashasvi Jaiswal (C), Divyansh Saxena, Towhid Hridoy (VC), Mahmudul, Siddhesh Veer, Tilak Varma, Shamim Hossain, Ravi Bishnoi, Kartik Tyagi, Rakibul Hasan

BAN-Y vs IN-Y Probable Playing 11

Team Bangladesh (Playing XI): Parvez Hossain Emon, Tanzid Hasan, Mahmudul Hasan Joy, Towhid Hridoy, Shahadat Hossain, Akbar Ali (C & WK), Shamim Hossain, Rakibul Hasan, Shoriful Islam, Tanzim Hasan Sakib, Hasan Murad.

Team India (Playing XI): Yashasvi Jaiswal, Divyansh Saxena, Tilak Varma, Priyam Garg (C), Dhruv Jurel (WK), Siddhesh Veer, Atharva Ankolekar, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Kartik Tyagi, Akash Singh.

