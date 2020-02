India U19 vs Pakistan U19 Semi-Final 1, Dream11 Prediction: Best picks for IND-Y vs PAK-Y in ICC U19 World Cup 2020

Dream11 Prediction - India U19 vs Pakistan U19: Super League Semi-Final 1

IND-Y vs PAK-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for India U19 vs Pakistan U19, Super League Semi-Final 1, ICC Under 19 World Cup 2020 match on February 4.

India U19 vs Pakistan U19 (IND-Y vs PAK-Y) Dream11

Wicketkeeper – Dhruv Jurel

Batsmen – Priyam Garg, Yashasvi Jaiswal (C), Muhammad Huraira

Allrounders – Tilak Varma, Qasim Akram (VC)

Bowlers – Kartik Tyagi, Ravi Bishnoi, Atharva Ankolekar, Abbas Afridi, Tahir Hussain

IND-Y vs PAK-Y My Dream11 Team

Dhruv Jurel, Priyam Garg, Yashasvi Jaiswal (C), Muhammad Huraira, Tilak Varma, Qasim Akram (VC), Kartik Tyagi, Ravi Bishnoi, Atharva Ankolekar, Abbas Afridi, Tahir Hussain.

IND-Y vs PAK-Y Probable Playing11

India Under-19s: Yashasvi Jaiswal, Divyansh Saxena, Tilak Varma, Priyam Garg (C), Dhruv Jurel (WK), Siddhesh Veer, Atharva Ankolekar, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Kartik Tyagi, Akash Singh

Pakistan Under-19s: Haider Ali, Muhammad Huraira, Rohail Nazir (C & WK), Fahad Munir, Qasim Akram, Mohammad Haris, Irfan Khan, Abbas Afridi, Tahir Hussain, Aamir Ali, Mohammad Amir Khan.

Check Dream11 Prediction / IND-Y Dream11 Team / India-U19 Dream11 Team / PAK-19 Dream11 Team / Pakistan-U19 Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / One Cricket Tips and more.