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IND vs AFG toss update: KL Rahul captains India in place of Rohit Sharma, 3 changes in playing XI

IND vs AFG toss update: KL Rahul stepped out to captain Team India with Rohit Sharma rested, 3 changes in the playing XI; India to bat first.

Reported By:DNA Web Team| Edited By: DNA Web Team |Source: DNA webdesk |Updated: Sep 08, 2022, 07:09 PM IST

IND vs AFG toss update: KL Rahul captains India in place of Rohit Sharma, 3 changes in playing XI
KL Rahul captains India, Men in Blue to bat first

IND vs AFG toss update: KL Rahul stepped out to captain Team India with Rohit Sharma rested, 3 changes in the playing XI; India to bat first. Yuzvendra Chahal, Rohit and Hardik Pandya have been rested, while Deepak Chahar, Axar Patel and Dinesh Karthik start. 

Teams:
India: KL Rahul(c), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant(w), Deepak Hooda, Dinesh Karthik, Axar Patel, Ravichandran Ashwin, Deepak Chahar, Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh

Afghanistan: Hazratullah Zazai, Rahmanullah Gurbaz(w), Ibrahim Zadran, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi(c), Karim Janat, Rashid Khan, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Fareed Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi

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