Hsinchu Titans vs Taiwan Daredevils, Dream11 Prediction: Best picks for HST vs TDR today in Taipei T10 League

Dream11 Prediction: Taiwan Daredevils vs Hsinchu Titans - Taipei T10 League 2020

TDR vs HST Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Taiwan Daredevils vs Hsinchu Titans in Momentum One-Day Cup match today, May 16.

Taiwan Daredevils vs Hsinchu Titans (TDR vs HST) Dream11

Wicketkeeper – Venky Rebel

Batsmen – Duane Christie, Vinay MS, Karuna Nidhi

Allrounders – Shane Ferreira, Manikandan, Joel Francis (VC), Raguram (C)

Bowlers – Rob Schulenberg, Charles Hayward, Thomas Rayen

TDR vs HST My Dream11 Team

Venky Rebel, Duane Christie, Vinay MS, Karuna Nidhi, Shane Ferreira, Manikandan, Joel Francis (VC), Raguram (C), Rob Schulenberg, Charles Hayward, Thomas Rayen

TDR vs HST Probable Playing11

Taiwan Daredevils: Duane Christie, Shane Ferreira, Jeff Black, Ben Hall, Rob Schulenberg, George Klooper, John Koekemoer, Hein Nothnagle, Thomas Nei, Herman Snyman, Charles Hayward.

Hsinchu Titans: Vinay MS, Vijay Kumar, Manikandan, Raguram (C), Karuna Nidhi/ Rachit Agarwal, Venkatesh Goudar (WK), Nitesh Gupta/Venky Rebel, Vijay Ganisetty, Thomas Rayen, Pramod Kumar Mandal, Joyal Francis

Check Dream11 Prediction / TDR Dream11 Team / Taiwan Daredevils Dream11 Team / HST Dream11 Team / Hsinchu Titans Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.