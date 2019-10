Hong Kong vs Nigeria, Group B - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for HK vs NIG

Dream11 Prediction - Hong Kong vs Nigeria: Group B - T20 World Cup Qualifier 2019

HK vs NIG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Hong Kong vs Nigeria Group B - T20 World Cup Qualifier 2019, October 27 at Sheikh Zayed Stadium Nursery 1, Abu Dhabi.

Hong Kong vs Nigeria (HK vs NIG) Dream11

Wicketkeeper – Sulaimon Runsewe, Scott McKechnie

Batters – Ahsan Abbasi, Nizakat Khan, Daniel Ajeku, Daniel Gim, C Onwuzulike

All-Rounders – Kinchit Shah, Aizaz Khan, Joseph (Sesan) Adedeji

Bowlers – Kyle Christie, Sylvester Okpe, Nasrulla Rana, Chima Akachukwu, Ehsan Khan

HK vs NIG My Dream11 Team

Sulaimon Runsewe, Ahsan Abbasi, Nizakat Khan (VC), D Ajeku, C Onwuzulike, Kinchit Shah (C), Aizaz Khan, Joseph (Sesan) Adedeji, Kyle Christie, Sylvester Okpe, Nasrulla Rana.

HK vs NIG Probable Playing 11

Hong Kong possible XI: Nizakat Khan, Ahsan Abbasi, Aizaz Khan (C), Kinchit Shah, Waqas Barkat, Haroon Arshad, Scott McKechnie (WK), Simandeep Singh, Ehsan Khan, Kyle Christie, Nasrulla Rana.

Nigeria possible XI: Daniel Ajekun, Sulaimon Runsewe, Daniel Gim, Chimezie Onwuzulike, Ademola Onikoyi (C & WK), Joseph (Sesan) Adedeji, Isaac Okpe, Leke Oyede, Sylvester Okpe, Vincent Adewoye, Chima Akachukwu.

