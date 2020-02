Hong Kong vs Nepal, Dream11 Prediction: Best picks for HK vs NEP in ACC Eastern Region T20

Dream11 Prediction - Hong Kong vs Nepal

HK vs NEP Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Hong Kong vs Nepal T20I match today, March 1.

Hong Kong vs Nepal T20I (NEP vs HK) Dream11

Wicketkeeper – Binod Bhandari

Batters – Nizakat Khan, Shahid Wasif, Dipendra Airee

All-Rounders – Aizaz Khan, Paras Khadka, Kinchit Shah (C), Karan KC (VC)

Bowlers – Sandeep Lamichhane, Abinash Bohora, Aftab Hussain

NEP vs HK My Dream11 Team

Binod Bhandari(WK), Nizakat Khan, Shahid Wasif, Dipendra Airee, Aizaz Khan, Paras Khadka, Kinchit Shah (C), Karan KC (VC), Sandeep Lamichhane, Abinash Bohora, Aftab Hussain.

NEP vs HK Probable Playing 11

Nepal: Gyanendra Malla (C), Paras Khadka, Aarif Sheikh, Dipendra Airee, Binod Bhandari (WK), Kushal Malla, Pawan Sharraf, Sushan Bhari, Karan KC, Sandeep Lamichhane, Abinash Bohora.

Hong Kong: Nizakat Khan, Aizaz Khan (C), Kinchit Shah, Waqas Barkat, Waqas Khan, Scott McKechnie (WK), Shahid Wasif, Haroon Arshad, Ehsan Khan, Mohsin Khan, Aftab Hussain.

Check Dream11 Prediction / NEP Dream11 Team / Nepal Dream11 Team / HK Dream11 Team / Hong Kong Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more