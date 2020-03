Hong Kong vs Malaysia, Dream11 Prediction: Best picks for HK vs MAL in ACC Eastern Region T20

Dream11 Prediction - Hong Kong vs Malaysia

HK vs MAL Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Hong Kong vs Malaysia T20I match today, March 6.

Hong Kong vs Malaysia T20I (MAL vs HK) Dream11

Wicketkeeper – Virandeep Singh

Batters – Syed Aziz, Aminuddin Ramly, Nizakat Khan

All-Rounders – Kinchit Shah, Aizaz Khan (VC), Sharvin Muniandy (C), Khizar Hayat

Bowlers – Pavandeep Singh, Ehsan Khan, Aftab Hussain

MAL vs HK My Dream11 Team

Virandeep Singh(WK), Syed Aziz, Aminuddin Ramly, Nizakat Khan, Kinchit Shah, Aizaz Khan (VC), Sharvin Muniandy (C), Khizar Hayat, Pavandeep Singh, Ehsan Khan, Aftab Hussain.

MAL vs HK Probable Playing 11

Malaysia: Virandeep Singh, Anwar Arudin, Mohamed Arief, Khizar Hayat, Ahmad Faiz (C), Syed Aziz, Aminuddin Ramly, Sharvin Muniandy, Pavandeep Singh, Syazrul Idrus, Fitri Sham.

Hong Kong: Shahid Wasif, Nizakat Khan, Haroon Arshad, Kinchit Shah, Waqas Barkat, Aizaz Khan (C), Waqas Khan, Scott McKechnie (WK), Jamie Atkinson, Ehsan Khan, Aftab Hussain.

Check Dream11 Prediction / MAL Dream11 Team / Malaysia Dream11 Team / HK Dream11 Team / Hong Kong Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more