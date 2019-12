Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars, Dream11 Prediction: Best picks for HUR vs STA today in BBL 2019-20

Dream11 Prediction - Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars

HUR vs STA Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars T20I match today, December 30.

Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars T20I (HUR vs STA) Dream11

Wicketkeeper – Peter Handscomb

Batters – David Miller, George Bailey, Hilton Cartwright

All-Rounders – D’Arcy Short, Simon Milenko (VC), Glenn Maxwell (C), James Faulkner

Bowlers – Dale Steyn, Nathan Coulter-Nile, Adam Zampa

HUR vs STA My Dream11 Team

HUR vs STA Probable Playing 11

Hobart Hurricanes: D’Arcy Short, Simon Milenko, Caleb Jewell, Ben McDermott (C & WK), David Miller, George Bailey, James Faulkner, Nathan Ellis, Clive Rose/Scott Boland, Qais Ahmad, Riley Meredith.

Melbourne Stars: Nic Maddinson, Marcus Stoinis, Hilton Cartwright, Peter Handscomb (WK), Glenn Maxwell (C), Ben Dunk, Nathan Coulter-Nile, Adam Zampa, Daniel Worrall, Dale Steyn, Sandeep Lamichhane.

