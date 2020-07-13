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Hisingen CC vs Watan Zalmi CC, Dream11 Prediction: Best picks for HSG vs WZC in ECS T10 Gothenburg League 2020

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DNA Web Team

Updated: Jul 13, 2020, 02:25 PM IST

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Dream11 Prediction: Hisingen CC vs Watan Zalmi CC - ECS T10 Gothenburg League 2020

HSG vs WZC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Hisingen CC vs Watan Zalmi CC in ECS T10 Gothenburg League 2020 match today, July 13.

 

Hisingen CC vs Watan Zalmi CC (HSG vs WZC) Dream11

Wicketkeeper – W Safi

Batsmen – M Askari, I Khan, A Nag

Allrounders – A Haq Khan, N Mohammad, M Nabil, Y Tanneru

Bowlers – A Khan, T Masoodi, G Seenivasan

 

HSG vs WZC My Dream11 Team 

W Safi, M Askari, I Khan, A Nag, A Haq Khan, N Mohammad, M Nabil, Y Tanneru, A Khan, T Masoodi, G Seenivasan

 

HSG vs WZC Probable Playing11

Hisingen CC: G Aggarwal, A Nag, F Mohammed, M Saleem, J Selvaraj, A Jan, Y Tanneru, T Masoodi, B Grewal, B Konka and M Dhir

Watan Zalmi CC: M Kharoti, I Khan, R Chandra-Saha, S Robel, A Haq-Khan, M Nabil, W Ilyas, S Shirzad, E Raisi, Q Abbas and M Taj

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