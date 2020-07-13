Hisingen CC vs Watan Zalmi CC, Dream11 Prediction: Best picks for HSG vs WZC in ECS T10 Gothenburg League 2020

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HSG vs WZC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Hisingen CC vs Watan Zalmi CC in ECS T10 Gothenburg League 2020 match today, July 13.
Wicketkeeper – W Safi
Batsmen – M Askari, I Khan, A Nag
Allrounders – A Haq Khan, N Mohammad, M Nabil, Y Tanneru
Bowlers – A Khan, T Masoodi, G Seenivasan
W Safi, M Askari, I Khan, A Nag, A Haq Khan, N Mohammad, M Nabil, Y Tanneru, A Khan, T Masoodi, G Seenivasan
Hisingen CC: G Aggarwal, A Nag, F Mohammed, M Saleem, J Selvaraj, A Jan, Y Tanneru, T Masoodi, B Grewal, B Konka and M Dhir
Watan Zalmi CC: M Kharoti, I Khan, R Chandra-Saha, S Robel, A Haq-Khan, M Nabil, W Ilyas, S Shirzad, E Raisi, Q Abbas and M Taj