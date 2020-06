Helsinki Cricket Club vs Finnish Pakistani Club, Dream11 Prediction: Best picks for HCC vs FPC in Finnish PL 2020

Dream11 Prediction: Helsinki CC vs Finnish Pakistani Club - Finnish Premier League

HCC vs FPC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Helsinki CC vs Finnish Pakistani Club in Finnish Premier League match today, June 30.

Helsinki CC vs Finnish Pakistani Club (HCC vs FPC) Dream11

Wicketkeeper – A Pushthay, Z Kamal

Batsmen – G Abbas-Butt (VC), Z Kamal (C)

Allrounders – S Sadaqat, W Qureshi, K Rahman Mangal

Bowlers – A Sayed, O Sadiqui, K Shaukat, A Khan

HCC vs FPC My Dream11 Team

A Pushthay, Z Kamal, G Abbas-Butt (VC), Z Kamal (C), S Sadaqat, W Qureshi, K Rahman Mangal, A Sayed, O Sadiqui, K Shaukat, A Khan

HCC vs FPC Probable Playing11

Helsinki CC: Ghulam Abbas Butt, Khalid Rahman Mangal, Zahidullah Kamal, Abdul Ahad Qureshi, Aniketh Pushthay, Maneesh Chauhan, Faheem Nellancheri, Zakiullah Kamal, Abdul Wahid Qureshi, Adnan Syed, Obaidullah Sadiqui.

Finnish Pakistani Club: Waseem Qureshi, Bilal Khan, Aqib Qureshi, Raees Ahmed, Subah Sadaqat, Mohammed Tariq Sarfaraz, Muhammad Aqeel, Nadeem Qureshi, Zeeshan Ahmad Dogar, Adil Khan, Kashif Shaukat.

