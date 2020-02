Gujarat vs Goa, Dream11 Prediction: Best picks for GUJ vs GOA today in Ranji Trophy 2019-20

Dream11 Prediction - Gujarat vs Goa

GUJ vs GOA Ranji Trophy 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Gujarat vs Goa match today, February 20.

Gujarat vs Goa Dream11

Wicketkeeper: Parthiv Patel

Batsmen: Sumiran Amonkar, Manprit Juneja, Priyank Panchal (C)

Allrounders: Amit Verma (VC), Suyash Prabhudessai

Bowlers: Vijesh Prabhudessai, Siddarth Desai, Arzan Nagwaswalla, Roosh Kalaria, Felix Alemao

GUJ vs GOA My Dream11 Team

Parthiv Patel, Sumiran Amonkar, Manprit Juneja, Priyank Panchal (C), Amit Verma (VC), Suyash Prabhudessai, Vijesh Prabhudessai, Siddarth Desai, Arzan Nagwaswalla, Roosh Kalaria, Felix Alemao.

GUJ vs GOA Probable Playing 11

Team Gujarat (Playing XI): Samit Gohel, Priyank Panchal, Bhargav Merai, Parthiv Patel (C & WK), Manprit Juneja, Chirag Gandhi, Axar Patel, Siddharth Desai, Roosh Kalaria, Arzan Nagwaswalla, Chintan Gaja.

Team Goa (Playing XI): Sumiran Amonkar, Vaibhav Govekar, Amulya Pandrekar, Lakshay Garg, Snehal Suhas Kauthankar, Suyash Prabhudessai, Vijesh Prabhudessai, Smit Patel (WK), Darshan Misal, Amit Verma (C), Felix Alemao

