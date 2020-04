Gara Altyn vs Talyp Sport, Dream11 Prediction: Best picks for GAN vs TYP today in Turkmenistan Basketball League 2020

Dream11 Prediction - Gara Altyn vs Talyp Sport

GAN vs TYP Dream11 Team: Fantasy predictions and tips for Gara Altyn vs Talyp Sport match today, April 26.

Gara Altyn vs Talyp Sport Dream11

Point-guards: A Techmammedov (SP)

Shooting-guards: M Arazmammedov, D Toryaev

Small-forwards: I Arazmammedov

Power-forwards: G Morozov, K Kiyatkhanov

Centre: S Khydyrov, D Annaev

GAN vs TYP My Dream11 Team

I Arazmammedov, M Arazmammedov, D Toryaev, I Arazmammedov, G Morozov, K Kiyatkhanov, S Khydyrov, D Annaev

GAN vs TYP Probable Playing 5

Gara Altyn: A.Tachmammedov, M.Arazmammedov, B.Bayranaliev, G.Morozov, S.Khydyrov

Talyp Sport : A.Kiyathanov, T.Bayryev, C.Kadyrov, E.Nazipov, A.Charyev

Check Dream11 Prediction / GAN Dream11 Team / Gara Altyn Dream11 Team / TYP Dream11 Team / Talyp Sport Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.