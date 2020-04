Gara Altyn vs MGSK, Dream11 Prediction: Best picks for GAN vs MGK today in Turkmenistan Basketball League 2020

Dream11 Prediction - Gara Altyn vs MGSK

GAN vs MGSK Dream11 Team: Fantasy predictions and tips for Gara Altyn vs MGSK match today, April 27.

Gara Altyn vs MGSK Dream11

Point-guards: Allanurov, Taganov, Tachmammedov, Agaloyan

Shooting-guards: Arkhipov

Small-forwards: Bayramaliev, Hangeldyev

Power-forwards: Morozov, Khojamedov

Centre: Otbozin, Charyev, Khydyrov

GAN vs MGSK My Dream11 Team

Bayramaliev, Hangeldyev, Arkhipov, Bayramaliev, Hangeldyev, Morozov, Khojamedov, Otbozin, Charyev, Khydyrov

GAN vs MGSK Probable Playing 5

Gara Altyn: Azat Tachmammedov (PG), Mhammad Aramammedov (SG), Batyr Bayramaliev (SF), Gennady Morozov (PF), Shalar Khydyrov (C)

MGSK : Timur Allanurov (PG), Alexander Arkhipov (SG), Meylis Hangeldyev (SF),Mardan Khojamedov (PF), Maxim Otbozim (C)

Check Dream11 Prediction / GAN Dream11 Team / Gara Altyn Dream11 Team / MGSK Dream11 Team / MGSK Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.