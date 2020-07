England vs West Indies, Dream11 Prediction: Best picks for ENG vs WI 2nd Test Match

Dream11 Prediction: England vs West Indies - 2nd Test match

ENG vs WI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for England vs West Indies in 2nd Test match today, July 16.

England vs West Indies (ENG vs WI) Dream11

Wicketkeeper – Shai Hope, Shane Dowrich

Batsmen – Joe Root, Rory Burns, Jermaine Blackwood

Allrounders – Jason Holder [C], Ben Stokes [VC], Roston Chase

Bowlers – Shannon Gabriel, James Anderson, Alzarri Joseph

ENG vs WI My Dream11 Team

Shai Hope, Shane Dowrich, Joe Root, Rory Burns, Jermaine Blackwood, Jason Holder [C], Ben Stokes [VC], Roston Chase, Shannon Gabriel, James Anderson, Alzarri Joseph

ENG vs WI Probable Playing11

England: Rory Burns, Dominic Sibley, Zak Crawley, Joe Root, Ben Stokes (C), Ollie Pope, Jos Buttler (WK), Dom Bess, James Anderson, Jofra Archer, Mark Wood/Stuart Broad.

Linkoping CC: Kraigg Brathwaite, John Campbell, Shai Hope, Shamarh Brooks, Roston Chase, Jermaine Blackwood, Shane Dowrich (WK), Jason Holder (C), Alzarri Joseph, Kemar Roach, Shannon Gabriel.

