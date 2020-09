England vs Australia 1st ODI Dream11 Prediction: Best picks for ENG vs AUS match in Old Trafford, Manchester

Dream11 Prediction: England vs Australia - 1st ODI match

ENG vs AUS Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for England vs Australia in 1st ODI match at Old Trafford, Manchester on September 11.

England vs Australia Dream11

Wicketkeeper: Jonny Bairstow

Batsmen: Aaron Finch, Joe Root, Steve Smith(C), Tom Banton

Allrounders: Chris Woakes(VC), Moeen Ali,

Bowlers: Adam Zampa, Mitchell Starc, Jofra Archer and Adil Rashid

ENG vs AUS My Dream11 Team

Jonny Bairstow, David Warner, Dawid Malan, Eoin Morgan, Aaron Finch, Chris Woakes, Moeen Ali,, Adam Zampa, Adil Rashid, Jofra Archer and Mitchell Starc

ENG vs AUS Probable Playing11

England: Jason Roy, Jonny Bairstow, Joe Root, Eoin Morgan (C), Jos Buttler (wk), Moeen Ali, Chris Woakes, Sam Curran, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood.

Australia: David Warner, Aaron Finch (C), Steve Smith, Glenn Maxwell, Marnus Labuschagne, Mitchell Marsh, Alex Carey (wk), Pat Cummins, Mitchell Starc, Kane Richardson, Adam Zampa, Josh Hazlewood.

Check Dream11 Prediction / ENG Dream11 Team / England Dream11 Team / AUS Dream11 Team / Australia Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.